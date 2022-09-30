Зачем брать с собой на пикник форму для кексов: этот трюк оценят любители шашлыка

Это полезное изделие может сослужить хорошую службу на природе во время отдыха

Формочки для кексов, как оказалось, могут использоваться не только по своему прямому назначению. Кто бы мог подумать, но этим изделиям можно найти применение и на пикнике, где планируется приготовление шашлыков. Воспользоваться необычным лайфхаком еще можно, ведь погода в первые дни октября обещает радовать теплом.

Шашлыки тяжело представить без многочисленных соусов и приправ. Они подчеркивают вкус сочного мяса, а также приготовленных на гриле овощей. При этом любители пикников часто сталкиваются с тем, что использования соусов на природе приносит некоторые неудобства.

Как использовать формы для кексов на пикнике

Для каждого вида соуса и отдельных приправ требуется своя небольшая емкость. В этом и поможет формочка для кексов: достаточно наполнить каждое ее отделение, чтобы продукты не смешались с друг другом. Еще один плюс применения этого изделия — упрощенный процесс уборки стола.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно хранить соусы в домашних условиях.