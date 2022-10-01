Чем отмыть душевую кабину от налета: средства, которые найдутся в каждом доме

Необязательно покупать различную бытовую химию, если можно справиться благодаря подручным средствам.

Известковый налет и мыльные остатки — это одни из самых распространенных проблем, которые портят внешний вид сантехники. Поэтому от них нужно нещадно избавляться. И помочь в этом вам могут несколько "продуктов", которые всегда есть на вашей кухне или в вашей аптечке.

Как сообщает Ukr.Media, очень важно правильно выбрать то, чем вы чистите стекло, начиная от средства и заканчивая губкой. Не стоит использовать абразивные материалы, а также слишком жесткие губки, ведь они могут поцарапать стекло в душе. Самый подходящий вариант – хлопчатобумажные салфетки или из микрофибры. А чистящее средство — давайте готовить из подручных ингредиентов.

Чем отмыть душевую кабину от налета

Уксус. В пластиковую бутылку налейте пол-литра воды и добавьте в нее 2 ст. л. столового уксуса. Распылите жидкость по поверхности стекла пульверизатором и оставьте на 30 минут. После смойте чистой водой.

Лимонная кислота . Вместо уксуса добавьте в воду пакетик лимонной кислоты и распылите все по стеклу. Это отличный способ бороться с кальцинированными отложениями, которые образуются из-за чрезмерной жесткости воды.

. Вместо уксуса добавьте в воду пакетик лимонной кислоты и распылите все по стеклу. Это отличный способ бороться с кальцинированными отложениями, которые образуются из-за чрезмерной жесткости воды. Нашатырный спирт. В литре воды разведите столовую ложку нашатырного спирта. Смочите этим раствором мягкую ткань и тщательно протрите стекло.

В литре воды разведите столовую ложку нашатырного спирта. Смочите этим раствором мягкую ткань и тщательно протрите стекло. Перекись водорода . Еще один способ – протрите стекло салфеткой, обильно смоченной перекисью водорода.

. Еще один способ – протрите стекло салфеткой, обильно смоченной перекисью водорода. Глицерин. Приготовьте раствор, состоящий из стакана воды, 5 капель нашатырного спирта и 1/2 литра жидкого глицерина. Стекла, обработанные этим средством, загрязняются медленнее.

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