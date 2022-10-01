Зачем хитрые хозяйки добавляют в стиральную машину кофе: этот трюк вас приятно удивит

При помощи обычного кофе можно вернуть свежесть вещам темного цвета

Черная одежда является базовой в гардеробе женщин и мужчин. Она очень хорошо смотрится с другими вещами и никогда не выходит из моды. Однако со временем цвет тускнеет и теряет свой первоначальный вид. Вернуть насыщенность черного цвета одежды поможет обычный кофе. Ранее мы писали, как использовать кофейную гущу в быту.

Благодаря этому напитку заношенные и потускневшие вещи черного цвета приобретут более насыщенный оттенок и даже вернут первоначальный блеск. Об этом пишет cpykami. Помните: отправлять в машинку вещи со светлым рисунком или вставками запрещено!

Как вернуть насыщенный цвет черным вещам

Загружаем в стиральную машинку отобранные черные вещи, а затем добавляем пару чашек крепкого кофе и стираем на щадящем режиме при температуре 20С. Результат такой стирки вас приятно удивит!

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