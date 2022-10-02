Вернуть белизну и сияние пожелтевшим кастрюлям сможет всего один ингредиент: стоит копейки

Назван один из самых экономных способов очистки эмалированной кастрюли от желтизны

Как правило, любая хозяйка старается бережно обращаться с посудой, но все равно спустя время возникает потребность очищать эмалированную кастрюлю изнутри.

Избавиться от обычного налета, можно применив чистящий гель или специальные кремы. Однако стоят они далеко не дешево. Мы же предлагаем воспользоваться более экономным способом очистить эмалированную кастрюлю от желтизны. Для этого нам понадобиться всего лишь обычная белизна, пишет cpykami.

Как вернуть белизну эмалированной кастрюле

Вливаем целую бутыль белизны в кастрюлю. И до верха доливаем обычную горячую воду. Оставляем так на пару минут. Затем сливаем воду, промываем кастрюлю еще раз с губкой.

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