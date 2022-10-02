Простой лайфхак по очистке духовки: два каких дешевых средства нужно нанести на ночь

Сода и уксус — наиболее эффективная комбинация для удаления жира и грязи из духовки

Очистка духовки может быть одним из тех дел, которые вы откладываете на недели, месяцы или даже годы. Но чистая духовка гарантирует, что вы будете готовить пищу в гигиене и не возникнет странного запаха пригоревшего жира. Избавиться от жировых и грязных отложений можно даже без агрессивной химии.

В духовках накапливается жир, разлитые продукты и частицы пищи. Обычно рекомендуется чистить духовки каждые 12 недель или всякий раз, когда заметите пятна пригоревшей пищи. О лайфхаке, который поможет в мытье духового шкафа, пишет издание Express. Все, что вам понадобится, уже в вашем кухонном шкафу. Речь идет о таких дешевых, но эффективных продуктах – пищевой соде и обычном уксусе.

Пищевая сода — один из самых известных и эффективных эколайфхаков для уборки кухни. Натуральный разрыхлитель не только помогает нейтрализовать неприятные запахи, но и может использоваться для очистки духовок, микроволновых печей и затирки плитки. Это недорого, универсально и доступно. Чтобы максимизировать эффективность соды, нужно хранить ее в герметичном контейнере в прохладном, сухом месте.

При очистке духовок пищевую соду следует смешивать с уксусом, так вы добьетесь лучшего эффекта. Что нужно сделать:

Возьмите немного воды и смешайте ее с пищевой содой, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на внутреннюю поверхность духовки. Не забудьте про полки и стеклянную дверь. Убедитесь, что все покрыто очень хорошо, и оставьте на ночь. На следующий день смесь пищевой соды должна полностью высохнуть. Наполните пустую бутылку с распылителем неразбавленным уксусом и хорошенько распылите его внутри духовки. Закройте дверцу духовки и оставьте на один-два часа. Возьмите тряпку или губку и аккуратно потрите поверхность круговыми движениями. Жир удалится очень легко. Сполосните тряпку и убедитесь, что все следы соды исчезли.

Как вариант, можно также использовать соду в комбинации со средством для мытья посуды, а не уксусом.

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