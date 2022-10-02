Как дольше сохранить лук свежим: 30-минутный лайфхак от шеф-повара сэкономит деньги

Хранить лук нужно с умом

Сократить количество пищевых отходов в доме – один из способов сэкономить. Потому так важно правильно хранить продукты. К примеру, при определенных условиях картофель и морковь могут храниться намного дольше, чем мы привыкли. Свои секреты хранения есть и для такого популярного овоща, как лук.

Как пишет Express, лук для многих является базовым продуктом питания, но при неправильном хранении он может оказаться в мусорном ведре. Есть простые правила, которые помогут этого избежать. А для более длительного срока годности лука можно использовать лайфхак с заморозкой.

Лондонский шеф-повар Бен Эббрелл рассказывает, что что есть два простых способа увеличить срок годности лука. Один действительно простой метод — хранить лук в холодильнике. Однако некоторые люди предпочитают этого не делать, боясь, что запах лука пропитает другие продукты на полках. В этом случае отлично подойдет прохладный сухой шкаф. Но даже в этих идеальных условиях лук может начать прорастать. Стоит признать, что лук по-прежнему можно использовать, если он немного пророс.

Если вы готовы потратить около полчаса времени, то есть лайфхак по продлению срока хранения лука. Шеф-повар пояснил, что нужно делать:

Очистите лук и нарежьте кубиками. Заморозьте нарезанный лук в пакетах. Готовить его можно прямо в замороженном состояние.

Кулинар отметил, что лук, нарезанный и помещенный в морозильную камеру, может храниться до шести месяцев. Нарезанный сырой лук хорошо замораживается, поэтому его не нужно бланшировать. По его словам, очень удобно иметь в морозильной камере пакет нарезанного кубиками лука.

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