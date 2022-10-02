Как быстро нарезать лук на идеально ровные кубики: простой лайфхак от британского шеф-повара (видео)

Несколько правил – и вы сможете резать лук, как профессиональный повар

Многие так называемые фудхаки существенно облегчают жизнь. К примеру, с помощью суперпростого трюка можно за секунды измельчить чеснок. Еще проще обстоят дела с луком. Овощ легко превратить в идеально ровные кубики, если знать один лайфхак.

О лайфхаке по быстрой нарезке лука пишет издание Express. Профессиональные секреты раскрыла британский шеф-повар и звезда TikTok Поппи О'Тул. Все, что вам понадобится, нож и следование понятному алгоритму.

Поппи описала метод, которым пользуются профессионалы при нарезке лука. Она сказала, что это одна из первых техник, которую изучает каждый, становясь шеф-поваром. Что нужно делать:

Срежьте верхушку, разрежьте лук пополам и очистите. Посередине, по горизонтали, вы должны разрезать половину примерно три раза, но не до конца. Разрежьте лук примерно пять раз, вертикально насквозь, снова не разрезая корень. Перевернуть луковицу и начните резать. Ставьте пальцы, как на видео, чтобы не порезаться. В результате вы получите идеально мелко нарезанный лук.

Стоит отметить, что лук не слишком ровный, поэтому вы не получите квадратную форму кубиков, если не сделаете горизонтальный надрез.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно хранить тыкву, чтобы она пролежала до весны. Есть несколько понятных правил, благодаря которым тыква отлично перезимует. Также мы писали, что нужно учесть при хранении бананов. Этот лайфхак поможет избежать почернения плодов.