Шерсть убирается за секунды: лайфхак для всех, у кого живут коты в доме

Шерсть от хвостатых друзей может разноситься по всему дому

Счастливые обладатели домашних питомцев знают, что они приносят в дом не только радость, а и пятна и очень много волос. Кошачья шерсть в жилище может покрывать мебель и полы. Убирать ее каждый раз – еще та задача. Облегчить эту проблему поможет один простой лайфхак.

Как пишет издание Irish Examiner, при уборке дома, где живут коты или собаки, приходится уделять большее внимание не пыли, а очистке поверхностей от шерсти животных. Но есть один простой способ, который справится с ненужными волосами по всем комнате очень быстро.

Волосы домашних животных могут попасть куда угодно, даже в комнаты, в которые ваш четвероногий друг никогда не забредет. Если вы изо всех сил пытаетесь собрать шерсть домашних животных на валике для сбора ворса, возможно, на вашей кухне завалялся еще лучший инструмент.

Так, просто наденьте резиновые перчатки (которые используете при мытье посуды или для уборки жилища) и проведите ими по загрязненной поверхности. Все эти надоедливые волосы прилипнут к перчаткам, и вы легко сможете смыть их водой в раковине. Этот трюк очень хорошо работает на диванных покрывалах, постельных принадлежностях и коврах — то есть на всех поверхностях, за которые волосы склонны цепляться.

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