Бесплатные и эффективные: зимние секреты для сохранения тепла

У многих популярных способов есть свои нюансы

Тепла, обещанного синоптиками, пока нет, а на улице уже прохладно и сыро. Зимой ситуация ухудшится — неопределенность с наличием отопления во многих регионах заставляет людей думать про альтернативные способы поддержки тепла. Но даже в условиях незначительного обогрева можно существовать комфортнее.

CNN публикует ряд рекомендаций, которые могут сделать жизнь лучше. Ведь нахождение в тепле — это не только вопрос комфорта, но и здоровья. Важно, что эти способы не требуют вложения большого количества средств или длительной подготовки.

Грелки разного вида весьма эффективны. Но стоит быть внимательными, чтобы не обжечься — грелку можно завернуть в полотенце.

Активное движение важно, но доводить до пота не стоит — это помогает телу остывать, а это некстати.

Теплая ванна или душ могут привести к еще большему замерзанию после — влажная кожа быстрее теряет тепло.

Обнимашки помогают согреться. Это просто — двое людей нагревают пространство под одеялом быстрее.

Горячая еда поможет согреться дважды. В начале — пока вы ее готовите, а затем — когда едите.

Теплые супы или напитки помогают согреться, а в некоторых случаях — поддерживать тепло организма дальнейшим метаболизмом изнутри.

После приготовления пищи можно оставить духовку остывать приоткрытой, с соблюдением техники безопасности если у вас дети или животные.

Свободные слои. Зимняя одежда должна быть в несколько слоев и не сковывать движения, чтобы не ограничить циркуляцию крови.

Спать в шапке — голова теряет много тепла и если ночью холодно, лучше утеплить эту зону.

Используйте ковры или коврики, они приятнее для ног и теплее на ощупь.

Используйте натуральный огонь, если позволяет ситуация, например, костер на заднем дворе в частном доме.

Свечи могут быть опасными — их нельзя использовать как долгосрочный источник тела из-за риска пожаров.

Как ранее рассказывал "Телеграф", перед отопительным сезоном стоит убедиться в исправности батарей и по необходимости развоздушить их в начале. Важно также убедиться, что радиаторы отопления не перекрыты мебелью, а еще можно использовать фольгированный материал для улучшения качества услуги.