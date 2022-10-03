Когда правильно солить супы и бульоны: ошибка, которую совершают многие хозяйки

Несвоевременное добавление соли в бульон может испортить блюдо.

Приготовить вкусный суп или бульон — проще простого, главное придерживаться выбранного рецепта, и вовремя свое блюдо посолить. Вроде как ничего сложного в этом нет, а вот и наоборот. Как оказалось, многие домохозяйки солят супы неправильно, а точнее не вовремя.

Как сообщает prostoway, самой распространенной ошибкой среди хозяюшек является соление в самом начале. Многие так делают, чтобы вообще не забыть добавить соль. Однако таким образом блюдо может быть изрядно пересолено, ведь вода будет испаряться, а вот концентрация соли останется прежней.

Более того, если посолить бульон на мясе в начале варки, то оно станет более сухим и не таким вкусным. Чтобы избежать таких проблем, соль желательно добавлять в середине варки, или даже в самом конце приготовления.

Также стоит помнить, что важно соблюдать пропорции. На 5 литров бульона достаточно всего двух маленьких ложек соли.

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