Полы в доме: как помыть, чтобы оставались чистыми в два раза дольше

Это универсальное средство подойдет как для паркета, так и для линолеума

Очень часто хозяйки тратят большое количество времени, чтобы пол в их доме всегда был чистым и блестел. Для каждого типа напольного покрытия существуют свои особенности влажной уборки, поэтому неудивительно, что такая уборка может потребовать недешевых моющих средств.

Однако существует одно универсальное средство, которое подойдет как для линолеума, так и для паркета. Чтобы пол дольше оставался чистым, стоит добавить в воду для мытья глицерин (25 мг на 6 л воды). Благодаря ему напольное покрытие будет блестеть и дольше оставаться чистым.

Как помыть пол, чтобы блестел и долго был чистым

Если вы пользуетесь специальным моющим средством, можно добавить его, но половину указанной производителем дозировки. Если специального моющего средства нет, а пол сильно загрязнен, простая вода плохо справится с очисткой. Можно добавить 30 г моющего средства, хорошо размешать, а затем влить глицерин.

Ранее "Телеграф" писал, чем помыть стеклянные поверхности в доме, чтобы блестели и долго были чистыми.