Как избавиться от шерсти домашних животных в жилище: простой трюк с одним подручным предметом

Волосы от питомцев могут очень сильно засорять дом

Шерсть от собак и котов в доме может оставаться на текстиле, мебели и даже подоконниках. Обычная влажная уборка не всегда справляется с этой "волосатой проблемой". Поэтому на помощь приходят лайфхаки, для которых понадобятся дешевые подручные средства.

Так, многие борются с кошачьей шерстью в доме с помощью обычных резиновых перчаток. Но более действенный метод избавления от шерсти домашних животных, как пишет издание Express, это использование скотча. Собственно, это все, что вам понадобится для этого лайфхака.

Суть трюка очень проста: просто оберните ленту вокруг руки липкой стороной скотча наружу и пройдитесь по участкам, где скопились волосы питомца. Шерсть домашних животных сразу исчезнет. В качестве альтернативы можно воспользоваться роликом для ворса, которые не очень дорого стоят. Ими можно удалить шерсть домашних животных с одежды и мебельной ткани.

Стоит отметить, что там, где не очень много волос животных, рекомендуется использовать салфетку из микрофибры. Она эффективно захватывает волосы благодаря своим антистатическим и впитывающим свойствам. Влажная губка поможет избавиться от шерсти домашних животных, в то время как швабра особенно хорошо работает для уборки шерсти с пола. Однако это не так эффективно, как лайфхак со скотчем. Если у вас есть средства, то вы можете купить пылесос, который специально рассчитан для регулярных уборок шерсти котов и собак в доме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем нужно посыпать ковер перед тем, как пылесосить. Простой лайфхак поможет устранить неприятный запах в доме. Такая проблема, к слову, нередко возникает у тех, кто держит в жилище домашних животных.