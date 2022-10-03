Как выбрать обогреватель: какой и для чего лучше покупать

Как выбрать обогреватель для квартиры, дома, дачи и на какие критерии обращать внимание в первую очередь.

Чтобы зимой было тепло не только на улице, но и в доме, важно заранее продумать систему отопления и приобрести обогреватель. Как выбрать его правильно, какие приборы для согрева помещений существуют, на что следует обратить внимание, вам расскажет "Телеграф".

Как правильно выбрать обогреватель: с чего начать

Отправляясь в магазин бытовой техники, перед тем как выбрать обогреватель для дома, вам нужно рассчитать размер своего помещения. А далее исходить из расчета, что для обогрева площади в 10 квадратных метров потребуется прибор с 1 киловаттом (кВт) мощности.

Также важно понимать, какая функция будет у вашего обогревателя – основной источник тепла или же вспомогательный, когда помещение с батареями нужно догреть до определенной температуры. Тогда его мощность может быть ниже.

Как выбрать обогреватель в квартиру, если она имеет хорошую теплоизоляцию? И к тому же расположена в многоквартирном доме, не угловая, в котором соседи сверху, снизу и со сторон также обогревают помещение. В этом случае получится значительно сэкономить – потребуется порядка на 20-30% меньше электричества. А вот на первом и последнем этаже, а также в боковых комнатах, потери тепла будут больше.

Как выбрать хороший обогреватель и какие бывают виды отопительных приборов

Бытовой обогреватель, предназначенный для дома, квартиры или подсобных помещений, может представлять собой как высокотехнологичный прибор, так и вполне простое и понятное устройство.

Выбрать подходящий обогреватель не очень сложно. Главное – определиться с основными параметрами: тип, мощность, а также дополнительные опции и возможности.

Бытовые электрические обогреватели бывают основных типов:

масляный радиатор;

тепловентилятор или тепловая пушка;

конвектор;

инфракрасный обогреватель;

керамическая панель.

Как выбрать экономичный обогреватель: КПД и производительность прибора

В документации отопительного устройства отмечается комфортная и максимальная площадь помещения, в котором он может использоваться. За счет этих показателей покупателю легче сориентироваться, как выбрать обогреватель в комнату или гараж, и какая у него должна быть мощность.

Зависимость получается строго линейной: если взять обогреватель с мощность в два раза выше, то и тепла за единицу времени он произведет примерно в два раза больше.

При этом тип обогревателя не имеет значения: если два прибора потребляют одинаковое количество энергии, то и помещение они нагреют одинаково, хотя могут это сделать за разное время.

Исключение составляет масляный радиатор. Первые полчаса работы он почти не дает тепла, потому что разогревает масло, а уже затем масло начинает греть помещение. Поэтому потери будут больше, чем у работающего конвектора, который быстро нагревает комнату.

Лучше сэкономить получится на электронном обогревателе за счет выставления точной температуры, а также программирования режима меньшего обогрева в те часы, когда дома никого нет.

Как выбрать обогреватель домой в зависимости от сложности оборудования

Понятно, что, чем сложнее прибор, чем больше у него возможностей и функций, тем дороже он будет стоить.

В обычных обогревателях система управления механическая, которая состоит из кнопки включения/выключения и ручек, регулирующих температуру. Они работают в режиме полной либо частичной нагрузки и могут сами отключаться, когда нагревают помещение до установленной температуры.

Имейте в виду, что регулировка температуры при этом приблизительная. Она устанавливается ручкой как промежуточный вариант между значениями "минимум" и "максимум". А потому придется самостоятельно подбирать оптимальную для вас температуру в помещении и устанавливать на ней переключатель.

В более усовершенствованных современных моделях есть электронная система управления, куда входят цифровой дисплей, пульт дистанционного управления, механические или сенсорные кнопки, а также передатчик Wi-Fi или Bluetooth. Такие обогреватели могут включаться и выключаться по расписанию, контролировать и поддерживать установленную температуру в помещении, управляться дистанционно со смартфона и т.д.

Такие функции удобны для того, чтобы можно было приехать в теплых комфортный дом или же на дачу, но при этом не отапливать помещение впустую, когда в нем нет людей.

Как выбрать обогреватель для комнаты: уровень шума и света

В документации оборудования должен быть прописан максимальный уровень шума. Это очень важный параметр, если вам нужен обогреватель для дома. Как выбрать его для спальни, рабочего кабинета, детской комнаты? Понятно, что сильный гул вентилятора или же резкие щелчки и потрескивания терморегулятора могут разбудить среди ночи и даже напугать ребенка.

Самыми тихими обогревателями являются инфракрасные. Более шумные – это масляные радиаторы, и обогреватели конвекторного типа. А совсем громкие – тепловентиляторы и тепловые пушки.

Учитывайте эту специфику работы прибора во время покупки, потому что даже специфический шум температурного реле или щелчки кнопок могут впоследствии мешать и раздражать.

Кстати, в электронном устройстве следует проверить яркость дисплея, чтобы впоследствии не оказалось слишком яркого света в спальне.

Как выбрать комнатный обогреватель: безопасность и защита

Большинство обогревателей включают защитную систему, которая срабатывает на отключение при перегреве. В них имеется встроенный предохранитель или датчик перегрева, что защищает от пожара и перегрузки электросети.

Кроме того, многие модели отключаются в случае падения прибора, если его нечаянно зацепили и уронили.

Однако у многих отопительных приборов велик риск обжечься. А потому, если в доме есть дети, пожилые люди, животные – важно остановить выбор на покупке безопасного обогревателя, который сложно зацепить или обжечься. К таким, например, относятся настенные обогреватели.

Некоторые обогреватели имеют неприятное свойство пересушивать воздух, из-за чего могут возникнуть проблемы с носоглоткой. Также вероятны неприятные запахи горелого.

Если нужно отапливать сырое помещение, важно, чтобы модель была с влагозащищенным корпусом. Это позволит исключить попадание воды в корпус устройства в ванной и возможное короткое замыкание сети.

Какой обогреватель подойдет в дом в зависимости от сложности монтажа

У разных видов обогревателей может быть разные способы крепления и установки в доме. Это также следует учитывать при покупке прибора. Одни, к примеру, масляные обогреватели, просто ставятся на пол и с помощью специальных колесиков перемещаются в нужное место, не занимая много пространства.

Другие требуют лишь ровной поверхности. Так тепловентилятор просто ставится на стол или подоконник.

Но есть и более сложные в установке модели, которые следует крепить на стену, потолок или за навесной потолок. В этом случае при их монтаже понадобится дрель, перфоратор и другие инструменты, а возможно и вызов специалиста.

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