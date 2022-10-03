От накипи не останется и следа: три простых средства, которые отлично чистят чайник

Регулярная чистка бытовой техники может помочь продлить срок ее службы и повысить энергоэффективность

Известковый налет, который накапливается внутри чайника, означает, что для нагрева воды в ему требуется больше энергии, что приводит к более высоким счетам за "коммуналку". Так что регулярная чистка чайника – обязательна. К тому же, она не требует больших усилий.

Как пишет издание Express, чайник является одним из наиболее часто используемых приборов на кухне, так что его следует тщательно чистить не реже одного раза в месяц. В этом поможет один лайфхак с самыми простыми подручными продуктами, скорее всего, они уже есть на вашей кухне.

Хотя существует множество продуктов, специально предназначенных для борьбы с известковым налетом, справиться с накипью в чайнике можно без "химии". Есть три экологически чистых средства для очистки чайника, а именно:

лимонная кислота лимоны уксус

Что нужно сделать, чтобы удалить накипь в чайнике:

Наполните чайник водой наполовину, а затем добавьте 20 мл либо уксуса, либо лимонной кислоты, либо нарезанного лимона. Прокипятите.

Если на носике чайника образовался известковый налет, возьмите кусок кухонной салфетки, обильно сбрызните уксусом, а затем оберните вокруг носика. В качестве альтернативы наденьте на него половинку лимона.

Дело в том, что уксус, лимонная кислота и лимоны хорошо справляются с известковым налетом благодаря высокому уровню кислотности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такие обычные бытовые продукты, как сода и уксус — наиболее эффективная комбинация для удаления жира и грязи из духовки. Простой лайфхак сработает буквально за ночь.