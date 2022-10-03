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Как очистить радиаторы от пыли: этот лайфхак справится даже с труднодоступными местами

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Батарея должна быть чистой
Батарея должна быть чистой

Не забудьте проверить чистоту радиаторов перед тем, как их включить

Радиатор без пыли и грязи не только выглядит лучше, а и может помочь снизить ваши расходы на отопление. Поэтому позаботьтесь об очистке батарей перед началом отопительного сезона. Тем более, это можно сделать с помощью подручных средств.

Пыль между ребрами конвектора может препятствовать теплоотдаче. Как пишет издание Express, нужно тщательно чистить радиаторы не реже одного раза в год. Так что сделать это частью вашей ежедневной или еженедельной уборки — определенно хорошая идея.

Поможет убрать пыль с батарей один простой лайфхак. Что нужно делать:

  1. Уберите пыль между панелями и за ними. Убедитесь, что обогрев в этот момент выключен. Если у радиатора есть крышка – снимите.
  2. Если крышку трудно снять, используйте длинную и тонкую щетку или тряпку из микрофибры, чтобы добраться до всех труднодоступных мест.
  3. Пропылесосьте поверхность или вытрите пыль губкой, а затем протрите влажной тканью.

Действительно простой способ удалить пыль изнутри и с задней части радиатора — это использовать фен. Просто направьте насадку фена в "канавки" в верхней части радиатора и включите его на максимальную мощность. Это должно помочь избавиться от оставшейся пыли внутри и позади радиаторов.

После того, как вся пыль с радиатора удалена, избавьтесь от оставшихся пятен. Стойкую грязь и жир можно удалить с помощью небольшого количества жидкости для мытья посуды и воды. Добавим, что при чистке важно не повредить нагревательный механизм. И пока батарея полностью не высохнет, включать ее нельзя.

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#Батарея #Лайфхак #Радиатор