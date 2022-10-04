Всего два подручных средства помогут сделать окна идеально чистыми: уловки опытных хозяек

"Народные" средства, которые являются отличной альтернативой бытовой химии.

Мытье окон — это одна из самых "неблагодарных" работ по всему дому, особенно если окна выходят на дорогу. Сколько их не мой, пыль, грязь, дождевые брызги — делают все, чтобы "испортить" ваш труд. Более того, помыть окна без разводов также часто бывает трудно. Однако все эти проблемы очень быстро и просто решаются, если знать несколько лайфхаков.

Хитрые и более опытные домохозяйки определили, что окна можно мыть доступными подручными средствами, а не покупать дорогую бытовую химию, пишет prostoway. Более того, такие средства не оставляют разводов на стеклах и доступны каждому.

Как помыть окна без разводов: "народные" средства

Соль — в 1 л теплой воды растворите 2 ст. соли, а затем перелейте раствор в бутылку с распылителем. Помойте окна солевым раствором, и обязательно в конце все насухо вытрите.

Нашатырный спирт — в 1 л воды разведите 1 мл нашатыря, перелейте в распылитель, и помойте окна обычным способом. Обязательно протрите все насухо салфеткой. Отметим, что работая с нашатырем, обязательно наденьте резиновые перчатки, чтобы спирт не навредил вашей коже. Из минусов — сильных запах, поэтому после уборки обязательно проветрите помещение.

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