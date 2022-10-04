Как почистить бачок унитаза: это дешевое суперсредство уберет налет за 10 минут

Бачок будет как новенький!

Регулярная уборка и чистка сантехники обеспечивает безупречный вид и служит долгие годы — об этом знают все хорошие хозяйки. Это касается и чистки унитаза, который, по ясным причинам, больше всего требует регулярного ухода, и чистки на внутренней поверхности сливного бачка.

Именно в бачке унитаза зачастую скапливается известковый налет и отложения, приводящие к неисправностям. Кроме того, из-за загрязнений может появиться неприятный запах. Быстро убрать налет в бачке можно с помощью всего двух недорогих компонентов — столового уксуса 9% (500 мл) и 3 ст.л. соды. Об этом пишет cpykami.

Как почистить бачок унитаза

Перекрываем воду. Нажимаем на слив, чтобы вода ушла из бачка в унитаз. В большую миску наливаем уксуса. Насыпаем 3 ложки соды. Когда реакция пройдет, доливаем еще 1,5 л воды. Переливаем в пустой бачок унитаза. Если не хватает воды, долейте. Оставляем на 10 минут. Затем сливаем раствор в унитаз, а стенки бачка протираем губкой.

Ранее "Телеграф" писал, как убрать неприятный запах в туалете, используя при этом бачок унитаза.