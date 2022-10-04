Добавьте немного кофе в стиральную машинку и результат вас порадует: хитрость, как освежить черные вещи

Благодаря этой хитрости, ваша одежда снова будет свежей, как только после покупки.

Чашка кофе не только бодрит по утрам, но и может быть полезной в бытовых делах. К примеру во время стирки. Как вернуть белым вещам изначальную белизну мы уже рассказывали, а теперь хотим поговорить о темной одежде. Она ведь тоже теряет свежесть и свой первоначальный вид. И именно в этом деле нам и поможет кофе.

Заношенные и потускневшие темные вещи приобретут более насыщенный цвет и даже вернут первоначальный блеск, обещает блогер Smart Fox. На своем ютуб-канале он также опубликовал видеоинструкцию, как правильно использовать кофе во время стирки.

Как вернуть свежесть темной одежде с помощью кофе

Налейте 1-2 чашки кофе непосредственно в барабан стиральной машины, и загрузите в него темную одежду. После запускайте стирку без моющего средства. Обязательно стирайте на щадящем режиме при температуре 20С.

Важно! Не кладите в машинку вещи со светлым рисунком или вставками. Этот способ подходит исключительно для черных и темных вещей.

Ранее "Телеграф" писал о том, как сохранить цвет одежды при стирке. А также рассказывал, как освежить и вернуть ослепительность белому белью.