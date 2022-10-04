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Подошва светлеет буквально на глазах: как отмыть белую обувь за копейки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как почистить белую обувь от грязи
Как почистить белую обувь от грязи

Назван способ вернуть белизну белой обуви

Белая обувь — стильное дополнение ко многим модным образам. Однако даже те, кто носит вещи аккуратно, не застрахованы от того, что их чистота будет нарушена. На светлой поверхности видны даже небольшие пятна и повреждения.

Как почистить белую обувь или только подошву, чтобы они выглядели "как новые"? Есть один способ вернуть белизну белой обуви. Потребуется минимум усилий и затрат: имейте под рукой всего два компонента — муравьиную кислоту или спирт, и зубную пасту.

Как почистить белую обувь/подошву

Смываем с подошвы грязь, а затем при помощи зубной щетки втирающими движениями наносим на нее муравьиную кислоту или спирт. Чтобы усилить эффективность средства, можно добавить к нему совсем немного зубной пасты.

Ранее "Телеграф" писал, как зубная паста может справиться с загрязнениями на плите.

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#Обувь #Чистка #Лайфхаки