Два способа использовать корицу не по назначению: против грибка на цветах и не только

Неожиданно, но корица может пригодиться при уборке жилища

Популярнейшая пряность корица может понадобится вам не только на кухне при выпечке. От лечения грибка на растениях до альтернативы аромадиффузору – корица может быть использована для многих вещей в вашем доме.

Как сообщает издание Irish Examiner, есть два лайфхака с корицей, которые стоит взять на заметку. И использовать можно не только приятный запах растения, а и другие его свойства. Возможно, этот продукт уже стоит в вашем кухонном шкафу.

Как применять корицу против грибка у комнатных растений

Есть очень удобный лайфхак с корицей, который заменит применение химикатов. Что нужно делать: просто щедро посыпаете корицей землю. Через несколько дней увидите заметное улучшение, вскоре после этой уловки рост грибка исчезнет. Кроме того, пряность оставит восхитительный запах в воздухе.

Корица – натуральный ароматизатор для дома

Корица обладает таким прекрасным ароматом, что имеет смысл использовать ее, чтобы освежить свой дом. Один из проверенных способов наполнить приятным запахом свой дом — это "заварить" корицу на плите. Положите несколько палочек корицы в кастрюлю с водой и доведите ее до кипения. Вы также можете вынуть палочки корицы и перелить воду (после охлаждения) в пульверизатор и использовать ее для освежения текстиля в доме, таких как диван, ковер и шторы. Поскольку корица обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, она не просто маскирует запах, а и должным образом очищает воздух.

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