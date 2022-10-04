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Два способа использовать корицу не по назначению: против грибка на цветах и не только

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Корица - нужный продукт дома
Корица - нужный продукт дома

Неожиданно, но корица может пригодиться при уборке жилища

Популярнейшая пряность корица может понадобится вам не только на кухне при выпечке. От лечения грибка на растениях до альтернативы аромадиффузору – корица может быть использована для многих вещей в вашем доме.

Как сообщает издание Irish Examiner, есть два лайфхака с корицей, которые стоит взять на заметку. И использовать можно не только приятный запах растения, а и другие его свойства. Возможно, этот продукт уже стоит в вашем кухонном шкафу.

Как применять корицу против грибка у комнатных растений

Есть очень удобный лайфхак с корицей, который заменит применение химикатов. Что нужно делать: просто щедро посыпаете корицей землю. Через несколько дней увидите заметное улучшение, вскоре после этой уловки рост грибка исчезнет. Кроме того, пряность оставит восхитительный запах в воздухе.

Корица – натуральный ароматизатор для дома

Корица обладает таким прекрасным ароматом, что имеет смысл использовать ее, чтобы освежить свой дом. Один из проверенных способов наполнить приятным запахом свой дом — это "заварить" корицу на плите. Положите несколько палочек корицы в кастрюлю с водой и доведите ее до кипения. Вы также можете вынуть палочки корицы и перелить воду (после охлаждения) в пульверизатор и использовать ее для освежения текстиля в доме, таких как диван, ковер и шторы. Поскольку корица обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, она не просто маскирует запах, а и должным образом очищает воздух.

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