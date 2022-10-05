Проверните этот простой трюк и в доме будет пахнуть осенью: интересный аромалайфхак (видео)

Этот необычный осенний лайфхак сделает атмосферу в доме более уютной

Одна хитрая мама поделилась в соцсетях своим самодельным "запеченным" лайфхаком из сосновых шишек. Благодаря ему, по ее словам, дом наполнится всеми сезонными запахами осени в кратчайшие сроки. Если вы любите экспериментировать с аромалампами и свечами, то этот трюк придется вам по душе.

О таком странном, но эффективном лайфхаке создать приятный аромат в жилище сообщает Mirror. Вам не нужно будет тратить слишком много денег на освежитель воздуха или аромадиффузор, чтобы получить успокаивающий сезонный аромат. Все, что понадобится, обычные шишки.

Так, видео опубликовала в TikTok пользовательница @jillcomesclean. Она продемонстрировала, как сделать ароматизированные сосновые шишки своими руками. Автор идеи предлагает собрать шишки в парке, а не покупать, так как магазинные могут содержать вредные химические вещества.

В чем суть этого ароматического трюка:

Соберите несколько сосновых шишек или купите шишки без запаха. Разложите на противне и запекайте в течение часа при температуре 175 градусов. Пока они выпекаются, смешайте полстакана дистиллированной воды и 45 капель эфирного масла корицы. Когда все будет готово, положите шишки в пакет и покройте спреем. Затем этот пакет следует оставить на ночь для полного эффекта, позволяя шишкам полностью впитать смесь с ароматом корицы. На следующий день просто поместите шишки в декоративный контейнер. Дом будет наполнен приятным ароматом осени и уюта.

К слову, эту композицию можно сохранить до Рождества и использовать в качестве украшения. Например, сделать из шишек венок или гирлянду, а еще можно добавлять их в коробки с подарками в качестве декора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что заменит ароматические освежители в доме такая популярная пряность – корица. Этот лайфхак очень прост, но работает отменно.