Почему нельзя бить яйцами по столу: можно навлечь проблемы и неудачи

Иногда даже мелочи могут привести к огромной беде.

Издавна, к обычному обеденному столу наши предки относились с особым уважением. Все потому, что стол считался "ладонью Бога", которая дает людям пищу. Поэтому в народе и появились различные приметы, которые запрещали любое пренебрежение или баловство на столе и за столом. Ранее мы уже рассказывали, почему категорически нельзя сидеть на столе.

Чтобы не навлечь беду на свою семью, люди старались соблюдать все приметы и определенные правила, которые создавались после длительных наблюдений. Среди главных запретов — нельзя было стучать по нему столовыми приборами, а также яйцами, пишет radiotrek. Почему — читайте далее.

Почему нельзя стучать яйцами по столу

Люди верили, что яйца обладают особой энергетикой, поскольку там зарождается жизнь. И неправильное с ними обращение могло навсегда отвлечь от человека удачу или даже навлечь смерть. Считалось, что разбивая яйца о стол, ты разбиваешь свою жизнь. Особенно строжайший запрет касался пасхальных яиц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему ни в коем случае нельзя давать веник соседям. А еще узнайте, почему нельзя доедать крошки и к чему приведет излишняя бережливость. Ранее "Телеграф" рассказывал, почему ни в коем случае нельзя давать веник соседям. А еще узнайте, почему нельзя доедать крошки и к чему приведет излишняя бережливость.