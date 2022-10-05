Чому не можна бити яйцями по столу: накличете проблеми та невдачі

Іноді навіть дрібниці можуть призвести до величезного лиха.

З давніх-давен, до звичайного обіднього столу наші предки ставилися з особливою повагою. Все тому, що стіл вважався "долонею Бога", яка дає людям їжу. Тому в народі і з’явилися різні прикмети, які забороняли будь-яку зневагу чи пустощі на столі та за столом. Раніше ми вже розповідали, чому категорично не можна сидіти на столі.

Щоб не викликати лиха на свою сім’ю, люди намагалися дотримуватися всіх прикмет і певних правил, які створювалися після тривалих спостережень. Серед головних заборон — не можна було стукати столовим наряддям, а також яйцями, пише radiotrek. Чому — читайте далі.

Чому не можна стукати яйцями по столу

Люди вірили, що яйця мають особливу енергетику, оскільки там зароджується життя. І неправильне з ними поводження могло назавжди відволікти від людини удачу або навіть спричинити смерть. Вважалося, що розбиваючи яйця об стіл, ти розбиваєш своє життя. Особливо сувора заборона стосувалася крашанок.

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