На радиаторе не будет ни одной пылинки: удобный лайфхак, который нужно проворачивать не реже одного раза в год (видео)

Для уборки нужны лишь подручные инструменты

Перед началом отопительного сезона нужно не только проверить окна на продувание с помощью трюка со свечей, а привести в порядок батареи в доме. Рекомендуется проводить очистки радиаторов не реже одного раза в год. На них накапливается много пыли, которая даже может мешать теплоотдаче зимой.

О лайфхаке по очистке радиаторов пишет издание Mirror. Чтобы батареи снова блестели, нужно взять фен, пылесос, а также губку и любимое моющее средство. Всего несколько простых шагов – и от пыли на батареях не останется следа.

Видео с практическими рекомендациями по чистке радиатора поделился пользователь под ником @purdyandfigg в TikTok. Что нужно делать:

Откройте крышку радиатора и смахните пыль внутри с помощью фена. Пылесосом уберите большие комки пыли, разбросанные по всему полу. В емкости смешайте средство для мытья с теплой водой. Обмакните в ней ткань из микрофибры и протрите всю поверхность радиатора снаружи и сверху.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сделать с батареями в доме перед включением отопления. Простое правило поможет вам сохранить теплую температуру в комнатах. А также мы писали, как заставить обогреватель работать эффективнее. Регулярная чистка отопителя поможет сохранить 1-2 градуса тепла.