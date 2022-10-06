Как быстро освежить куртку и любую другую одежду без стирки: 5-минутный способ

Рассказываем, как быстро освежить одежду в домашних условиях

Неприятный запах на верхней одежде, пролежавшей в шкафу все весенний и летние месяцы, может причинить немалый дискомфорт. Поэтому приходится как можно чаще стирать вещи. Но что делать, если времени на стирку не хватает, да и самой машинки может не оказаться под рукой?

Быстро освежить предметы гардероба в преддверии холодов можно с помощью одного недорогого ингредиента. Можно обойтись без стирки и химчистки, использовав раствор на основе обычного уксуса.

Как освежить куртку уксусом

Берем ватные диски, стакан теплой воды и столовый уксус. 2 ст. л. уксуса размешиваем в 200 мл воды. С помощью ватного диска наносим раствор на проблемные места на куртке и немного трем. Смачиваем уксусным раствором места под рукавами, воротник, пятна. Затем вешаем одежду на плечики и немного ждем. После высыхания неприятный запах с одежды исчезнет.

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