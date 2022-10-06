Чистый унитаз без затрат: как избавиться от налета за ночь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1823
Нанесите это средство на ночь и ваш унитаз будет идеально чистым
Чем почистить унитаз — вопрос, который наверняка интересует каждую хозяйку. И чтобы вернуть сантехнике первоначальный белоснежный вид, они идут за покупкой и скупают различные дорогостоящие средства, которые могут и не обладать эффективными свойствами, как обещают производители.
Рассказываем о простом домашнем средстве, которое качественно отчистит унитаз от известнякового налета. Все, что понадобится, гарантировано уже есть у вас дома — это крупная соль, сода и обычная вода.
Как отчистить унитаз от налета
Смешиваем 100 г соли, 1 ст. л. пищевой соды и 100 мл воды. Размешиваем, пока соль не растворится. Равномерно распределяем смесь по поверхности унитаза и оставляем на ночь. Утром просто пройдитесь ершиком.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как шипучий аспирин помогает справиться с известняковым налетом в унитазе.