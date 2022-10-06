Чистый унитаз без затрат: как избавиться от налета за ночь

Нанесите это средство на ночь и ваш унитаз будет идеально чистым

Чем почистить унитаз — вопрос, который наверняка интересует каждую хозяйку. И чтобы вернуть сантехнике первоначальный белоснежный вид, они идут за покупкой и скупают различные дорогостоящие средства, которые могут и не обладать эффективными свойствами, как обещают производители.

Рассказываем о простом домашнем средстве, которое качественно отчистит унитаз от известнякового налета. Все, что понадобится, гарантировано уже есть у вас дома — это крупная соль, сода и обычная вода.

Как отчистить унитаз от налета

Смешиваем 100 г соли, 1 ст. л. пищевой соды и 100 мл воды. Размешиваем, пока соль не растворится. Равномерно распределяем смесь по поверхности унитаза и оставляем на ночь. Утром просто пройдитесь ершиком.

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