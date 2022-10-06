Топ-7 бытовых приборов, которые не нужно оставлять в розетке на ночь: простой способ сэкономить

Элементарная привычка сохранит электроэнергию и деньги на вашем счету

С началом отопительного сезона, который в этом году может повлечь подорожание платежек, стоит поискать пути экономии, в том числе электроэнергии. Мы можем потреблять намного меньше электричества, если будем выключать некоторые бытовые приборы из розеток на ночь.

Такой простой лайфхак, как отключение электроприборов от сети перед началом сна, сэкономит ваши средства. То, что вы "накрутили" меньше света, будет заметно в платежках за "коммуналку" уже спустя месяц. Сохранить деньги поможет даже отключение, казалось, негабаритных бытовых приборов.

В список мелких бытовых приборов, которые следует выключить перед сном, включены:

микроволновка кофемашина тостер блендер электрочайник электрическая зубная щетка электробритва.

Стоит добавить, что нужно обратить внимание и на удлинители, подключенные к сети. Даже если то электрические приборы выключены, они могут расходовать энергию. Так что не забудьте из розетки вынуть не только вилки конкретных приборов, а и самого удлинителя.

Напомним, многие более крупные бытовые приборы также ночью продолжают "мотать" свет. А привычка засыпать под включенный телевизор, который потом работает до утра, вредит не только гигиене сна, а и вашему кошельку. Есть как минимум пять электроприборов, которые важно отсоединить от сети перед тем, как лечь в постель.

Ранее "Телеграф" рассказывал о способах экономного потребления электроэнергии, советы озвучили в "Киевтеплоэнерго". Холодильник, стиральная машина, утюг и не только могут пожирать меньше света. А также мы писали, какие типы обогревателей существуют и в чем их отличия.