Всего два простых средства очистят стиральную машину: лайфхак против плесени и неприятного запаха

Очистке стиральной машинке нужно уделять должное внимание

Чистка стиральной машины очень важна, так как в ней может скапливаться много грязи и налета, а еще образовываться плесень. Если вы открыли дверцу барабана и почувствовали неприятный запах – срочно уделите внимание этому бытовому прибору.

Плесень часто растет в щелях машины, невидимая даже для ярых любителей чистоты. Но не бойтесь, плесень можно удалить с небольшим усилием благодаря проверенному способу. Один простой лайфхак уберет плесень со стиральной машины с помощью одного ингредиента, пишет издание Mirror.

Этот лайфхак для стиральной машины избавляет от плесени без особых усилий и использует натуральные ингредиенты. Отвратительный запах возникает из-за накопления моющего средства и влаги, из-за чего растет плесень и грибок. К счастью, эту проблему легко решить с помощью чудодейственной жидкости, которую хвалят многие хозяйки и хозяева – уксус. Чтобы удвоить эффект, применяйте пищевую соду.

Что нужно сделать:

Нанесите уксус на поверхности с плесенью где-то на 10-30 минут, особенно на резиновый обод.

Замочите два полотенца в холодной воде с пищевой содой. Оставьте оба полотенца на 30 минут или час.

Отожмите полотенца и загрузите их в стиральную машину. Запустите горячий цикл с уксусом вместо стирального порошка.

Протрите обод, он будет как новый.

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