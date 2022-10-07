Всего две ложки этого аптечного средства сделают ваше белье мягким и гладким: хитрость экономных домохозяек

Для большего эффекта к глицерину можно добавить любое эфирное масло.

Каждая домохозяйка хочет, чтобы после стирки вещи выглядели всегда как новые, однако чаще всего такого эффекта добиться трудно. Для достижения этой цели в арсенале в каждом доме всегда есть различные порошки, отбеливатели и кондиционеры, однако это все стоит больших денег. Поэтому более экономные хозяйки нашли способ, которые сделает белье мягким и свежим, намного дешевле.

Как оказалось, отличная и при чем дешевая альтернатива дорогому бельевому кондиционеру — это обычный глицерин, который часто есть в каждой аптечке, пишет Ukr.Media. Благодаря этому лекарству — вещи становятся более мягкими, нежными, ухоженными и приятными, и это еще не все.

Как и зачем использовать глицерин во время стирки

Глицерин смягчает воду и ткани, что помогает проще и быстрее справиться с въевшимися пятнами на одежде. Также, благодаря своим свойствам, вещи после стирки становятся не только мягкими и нежными, но и намного проще гладятся.

Чтобы добиться такого эффекта, достаточно вместо бельевого кондиционера налить в контейнер две столовые ложки глицерина. Также к нему можно добавить немного эфирных масел, чтобы добавить вещам приятного аромата.

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