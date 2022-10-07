Почистить гранат можно всего за 1 минуту: простейший лайфхак, который 100% работает (видео)

Огромное преимущество этого способа в том, что вы не испачкаетесь, пока будете чистить фрукт.

Гранат — это очень вкусный и полезный фрукт, который многие не хотят покупать из-за одной маленькой детальки — его очень сложно и "грязно" чистить. Однако есть очень простой способ, который может помочь очистить фрукт за считанные секунды. А если где-то капнет гранатовый сок на одежду — то ранее мы уже рассказывали, как от таких пятен избавиться.

Простейшим способом, как быстро очистить гранат поделился блогер foodyclub в TikTok. Стоит отметить, что этот родик уже набрал почти 18 млн просмотров, и еще продолжает их набирать.

Как быстро почистить гранат

Сверху фрукта сделайте надрезы, словно рисуете шестиугольник. Это позволит легко снять верхушку и увидеть, как расположены зерна, которые нам нужны. После снятия верхушки, сделайте еще несколько надрезов вдоль фрукта, и гранат можно брать по кускам как торт.

Ранее "Телеграф" делился простой хитростью, что нужно делать, чтобы яблоки не темнели во время готовки. А еще узнайте, как удалить пятна от фруктов и ягод с ткани без следа.