Почистить гранат можно всего за 1 минуту: простейший лайфхак, который 100% работает (видео)
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Огромное преимущество этого способа в том, что вы не испачкаетесь, пока будете чистить фрукт.
Гранат — это очень вкусный и полезный фрукт, который многие не хотят покупать из-за одной маленькой детальки — его очень сложно и "грязно" чистить. Однако есть очень простой способ, который может помочь очистить фрукт за считанные секунды. А если где-то капнет гранатовый сок на одежду — то ранее мы уже рассказывали, как от таких пятен избавиться.
Простейшим способом, как быстро очистить гранат поделился блогер foodyclub в TikTok. Стоит отметить, что этот родик уже набрал почти 18 млн просмотров, и еще продолжает их набирать.
Как быстро почистить гранат
- Сверху фрукта сделайте надрезы, словно рисуете шестиугольник. Это позволит легко снять верхушку и увидеть, как расположены зерна, которые нам нужны.
- После снятия верхушки, сделайте еще несколько надрезов вдоль фрукта, и гранат можно брать по кускам как торт.
Ранее "Телеграф" делился простой хитростью, что нужно делать, чтобы яблоки не темнели во время готовки. А еще узнайте, как удалить пятна от фруктов и ягод с ткани без следа.