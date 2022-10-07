Благодаря этим лайфхакам трикотаж после стирки будет выглядеть, как новый: пять простых правил

При стирке трикотажных вещей учитывайте некоторые нюансы

Трикотаж — основа осеннего гардероба, но мало кто из нас уделяет время правильному уходу за нежной шерстью, когда дело доходит до стирки. Есть несколько лайфхаков, которые помогут вашим вязанным вещам выглядеть красивыми и свежими всю зиму.

Как пишет издание Express, вязаные свитера и не только очень деликатны и могут легко растянуться или зацепиться при стирке. Сохранить цвета также сложно. Поэтому узнайте несколько удобных лайфхаков, чтобы сохранить трикотаж в наилучшем состоянии.

Пять правил при стирке трикотажных вещей:

Не нужно стирать трикотаж каждый раз после того, как надели вещь. Одна из самых больших ошибок – стирать трикотаж слишком часто. Поэтому хотя бы наденьте одежду 2-3 раза, а уже потом отправляйте в барабан машинки. Читайте этикетки. Обратите внимание на этикетки, прикрепленные к вашей одежде, чтобы поддерживать ее в наилучшем состоянии. Если можно стирать в машине, разумно использовать специальный стиральный порошок для трикотажа и убедиться, что включена настройка для деликатных тканей или трикотажа. Старайтесь стирать трикотаж отдельно от вещей с молниями и застежками. Замочите растянутый трикотаж. Если уже слишком поздно предотвращать повреждение трикотажных изделий, есть несколько быстрых способов восстановить исходное состояние ткани. Суть лайфхака: вам просто нужно замочить трикотаж в холодной воде с небольшим количеством кондиционера для ткани, смешанного с водой. Оставьте на ночь, а утром отожмите и попытайтесь растянуть его обратно в форму. Используйте соль для сохранения цвета. Кондиционер для ткани идеально подходит для того, чтобы цвета дольше оставались яркими и смелыми. Если предпочитаете экологичный способ, то замените кондиционер на морскую соль. Также стоит включить холодный цикл стирки, это сохранит яркость. Избегайте вешалок. Хранить чистый трикотаж так же важно, как и правильно стирать его, чтобы он прослужил дольше. Лучше не использовать вешалки для хранения вязаных свитеров и джемперов. Убедитесь, что вы складываете трикотаж так, чтобы вещи сохраняли форму.

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