Укр

Благодаря этим лайфхакам трикотаж после стирки будет выглядеть, как новый: пять простых правил

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Трикотажную одежду нужно стирать аккуратно
Трикотажную одежду нужно стирать аккуратно

При стирке трикотажных вещей учитывайте некоторые нюансы

Трикотаж — основа осеннего гардероба, но мало кто из нас уделяет время правильному уходу за нежной шерстью, когда дело доходит до стирки. Есть несколько лайфхаков, которые помогут вашим вязанным вещам выглядеть красивыми и свежими всю зиму.

Как пишет издание Express, вязаные свитера и не только очень деликатны и могут легко растянуться или зацепиться при стирке. Сохранить цвета также сложно. Поэтому узнайте несколько удобных лайфхаков, чтобы сохранить трикотаж в наилучшем состоянии.

Пять правил при стирке трикотажных вещей:

  1. Не нужно стирать трикотаж каждый раз после того, как надели вещь. Одна из самых больших ошибок – стирать трикотаж слишком часто. Поэтому хотя бы наденьте одежду 2-3 раза, а уже потом отправляйте в барабан машинки.
  2. Читайте этикетки. Обратите внимание на этикетки, прикрепленные к вашей одежде, чтобы поддерживать ее в наилучшем состоянии. Если можно стирать в машине, разумно использовать специальный стиральный порошок для трикотажа и убедиться, что включена настройка для деликатных тканей или трикотажа. Старайтесь стирать трикотаж отдельно от вещей с молниями и застежками.
  3. Замочите растянутый трикотаж. Если уже слишком поздно предотвращать повреждение трикотажных изделий, есть несколько быстрых способов восстановить исходное состояние ткани. Суть лайфхака: вам просто нужно замочить трикотаж в холодной воде с небольшим количеством кондиционера для ткани, смешанного с водой. Оставьте на ночь, а утром отожмите и попытайтесь растянуть его обратно в форму.
  4. Используйте соль для сохранения цвета. Кондиционер для ткани идеально подходит для того, чтобы цвета дольше оставались яркими и смелыми. Если предпочитаете экологичный способ, то замените кондиционер на морскую соль. Также стоит включить холодный цикл стирки, это сохранит яркость.
  5. Избегайте вешалок. Хранить чистый трикотаж так же важно, как и правильно стирать его, чтобы он прослужил дольше. Лучше не использовать вешалки для хранения вязаных свитеров и джемперов. Убедитесь, что вы складываете трикотаж так, чтобы вещи сохраняли форму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие подручные средства нужно добавить при стирке белья, чтобы оно стало мягче.

Теги:
#Стирка #Трикотаж #Лайфхак