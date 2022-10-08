Как быстро и просто вывести пятна жира с джинсов: способ, проверенный годами

Чем быстрее вы приступите к очищению, тем эффективнее будет результат.

Бороться с жирными пятнами на одежде – это задача не из самых простых, однако вполне возможных и решаемых. Главное знать, как правильно это делать. К счастью, более опытные домохозяйки уже давно знают и активно делятся с начинающими "коллегами" полезными лайфхаки, которые помогут справиться с проблемой с помощью подручных средств.

Стоит отметить, что огромным преимуществом этих лайфхаков является то, что они проверенные годами, и точно работают, сообщает Ukr.Media. Сегодня мы рассказываем, как просто и быстро "спасти" любимые джинсы и вывести с них пятна жира. Добавим, что делать желательно все сразу и очень быстро, чтобы пятно не въелось еще сильнее.

Как быстро и просто вывести пятна жира с джинсов

Промокните пятно — используйте бумажное полотенце, чтобы впитать с поверхности джинсов избыток жира.

Обработайте пятно пищевой содой — насыпьте на пятно пищевую соду, и оставьте на некоторое время. Она поможет впитать тот жир, который не смогла забрать салфетка. Убирать соду нужно с помощью пылесоса или же просто нужно ее аккуратно стряхнуть. Влажные тряпки или губки использовать не стоит.

Используйте средство для мытья посуды — нанесите моющее на старую зубную щетку и обработайте пятно. Как только образуется обильная пена, можно прекращать процедуру и отправлять джинсы в обычную стирку.

Посушите джинсы на открытом воздухе — если пятно не отстиралось, то следует повторить процедуру. Если все удалось с первого раза, то вывесите свои брюки на балконе или на улице, чтобы они высохли естественным образом.

Ранее "Телеграф" писал, что опытные хозяйки также используют уксус при стирке. Этот продукт не только входит в состав самодельного кондиционера для белья, а и обеспечит приятный запах постиранным вещам.