Как установить буржуйку на даче своими руками просто, надежно и безопасно

Буржуйка на даче сделает ваш отдых теплым и уютным, но важно провести все монтажные работы грамотно и с учетом правил пожарной безопасности.

С приходом холодов многие люди стремятся утеплить свое жилище. Загородный дом – не исключение. Обычно дача предполагает летнее гостеприимство, но и во время визитов в межсезонье, а также зимой, гораздо приятнее находиться в теплом помещении.

Одним из способов обогрева небольшого домика является буржуйка. Что это за вид отопления, какие у него преимущества и недостатки, как установить печь на даче, какие главные требования и правила следует учесть, вам расскажет "Телеграф".

Что представляет из себя печка буржуйка

Буржуйка – это металлическая печь достаточно популярная для отопления небольших помещений за счет простоты эксплуатации, экономичности и удобства. Пользуется популярностью чугунная буржуйка, но также печка может быть сделана из нержавеющей стали.

Ее конструкция представляет собой небольшой цилиндрический или прямоугольный ящик на ножках, с дверцей и отсеком для топлива, а также зольным ящиком, куда ссыпается отработанный шлак. Еще у буржуйки должна быть труба, через которую происходит процесс отведения дыма из дома наружу.

Эта крохотная печурка – зачастую оптимальное решение для отопления небольшой сезонной дачи, где нет централизованного отопления, не подведен газ, зато есть возможность запастись дровами. В среднем буржуйка может обогреть помещение до 60 квадратных метров.

Достоинства и недостатки буржуйки

У буржуйки есть много плюсов и минусов. Вам выбирать, насколько она подходит для вашего случая.

Достоинства буржуйки

Экономичность. Печь работает на любых дровах, опилках, щепках.

Возможность готовить еду. На варочной поверхности буржуйки можно располагать кастрюли.

Мобильность. Печку достаточно легко переносить и транспортировать.

Простота эксплуатации.

Быстрый разогрев.

Большое количество тепла.

Долговечность и надежность.

Недостатки буржуйки

Относительно небольшая площадь нагрева.

Медленное остывание. Тепло чугунной печи держится долго, но не дает возможности быстро очистить зольник.

Специфический запах горения в помещении.

Риск отравления угарным газом.

Правила техники безопасности требуют постоянного контроля за работой печи.

Установка печки буржуйки в дачный дом: подготовительные работы

До установки буржуйки в садовом домике важен выбор места. Тепло от печи должно доходить во все жилые помещения. При монтаже буржуйки важно учитывать удобство для жильцов. Если установить печь возле коридоров или на проходе, велик риск получения ожогов. В то же время важно постоянно контролировать огонь и не оставлять печь без присмотра.

Печь нужно правильно установить. Она должна стоять на расстоянии 50 см от всех поверхностей и предметов. А для сохранения стен нужно купить экран. Рекомендуемая конструкция экрана состоит из нержавеющей стали и минерализированной ваты, асбестового или базальтового картона. Между ним и корпусом печи нужно оставить зазор.

Пол должен быть ровным. Напольное покрытие допустимо из бетона, камня, кирпича, керамической плитки. Правила пожарной безопасности запрещают дощатый пол, паркет, ламинат, ковролин, пластик, линолеум – установить печь на них нельзя. Дело в том, что ее ножки сделаны из металла и также нагреваются до высокой температуры. А значит, есть риск пожара из-за перегрева напольного покрытия. Расстояние от буржуйки до горючего напольного покрытия должно быть не менее 50 см.

Установка трубы предполагает возможность ее вывода на крышу, через стену или через окно. А значит, следует предусмотреть варианты отверстий под дымоход нужного диаметра. Если дача одноэтажная, логично вывести трубу через крышу. В двухэтажном доме более практичным будет монтаж буржуйки с выводом трубы через стену. Если задействовать окно – это более экономный вариант, однако от большей части дневного света придется отказаться.

Установка буржуйки на даче: основные правила предстоящей работы

Фундамент для печи буржуйки

Перед тем, как установить печь буржуйку, нужно сделать фундамент под предполагаемым местом монтажа. Если в доме неоднородное покрытие, следует удалить горючие материалы и выложить подиум под буржуйку, к примеру, из клинкерного кирпича или камня. А верх можно оформить толстой керамической плиткой.

Обработка стен для установки буржуйки

Для сохранения стен от перегрева и возможного изменения цвета нужно установить защитный экран, который можно купить в готовом виде или сделать в доме своими руками. Для этого берут асбестовый картон толщиной от 1 см. Его фиксируют на металлический лист и закрепляют так, чтобы воздушное пространство между буржуйкой и экраном составляло 3-4 см. Это поможет циркуляции нагретого воздуха и станет дополнительной защитой.

Выбор типа вывода трубы

Подключение трубы. Ее лучше делать разборной, чтобы в последствии было легче чистить и ремонтировать. Допустимые материалы для дымоотводной трубы буржуйки – металл или керамика. Первое крепление проводится к патрубку на корпусе котла, а затем присоединяются последующие элементы. Важно, чтобы крепления были надежными и не пропускали дым в помещение, чтобы обеспечить более высокий уровень безопасности.

Правильность сборки дымохода

Вывод дымохода производится через стену или крышу. Высота дымоходного канала должна быть не менее 5 м от котла. Вообще труба должна быть вертикальной, однако допускается использование углов с наклоном не более 45 градусов, чтобы не снижать КПД буржуйки. При выводе трубы через стену не нужно нарушать целостность перекрытия и крыши. Однако из-за изгибов значительно уменьшается тяга, а дымоход быстрее загрязняется копотью и сажей. Отверстие для выхода делается на 20 см больше диаметра трубы. В отверстие устанавливается проходной стакан, в который выводится труба, а все элементы фиксируются огнеупорным герметиком, чтобы изолировать места касания дымохода с деревянными и другими пожароопасными поверхностями. Снаружи трубу прячут в утеплитель и покрывают битумной смолой. Вверху крепится дефлектор, который оберегает буржуйку от мусора, осадков и повышает тягу.

Проверка конструкции

Чтобы узнать, насколько правильно вы произвели монтаж печи, как работает устройство, и все ли в порядке, нужно загрузить и зажечь буржуйку. Проследите, не просачивается ли дым в помещение. В первые дни после установки буржуйки допустим технический запах, а также запах от горящих дров, но впоследствии он должен пропасть. Также следует проконтролировать процесс отведения дыма на улице. Если он не идет нигде вдоль трубы, кроме самого верха, значит, вы все сделали правильно.

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