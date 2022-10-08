Как сушить семечки из тыквы в домашних условиях

Высушить тыквенные семена можно разными способами – выбирайте самый удобный.

Тыква – вкусный и полезный продукт, из которого готовится масса замечательных блюд. Не стоит обходить вниманием и ее семена. Ведь они тоже очень вкусные и улетают не хуже привычных подсолнечных семечек.

О том, как правильно высушить тыквенные семечки, вам расскажет "Телеграф". Это можно легко сделать в домашних условиях, причем есть несколько способов. Так что приготовление угощений из тыквы будет практически безотходным.

Как сушить тыквенные семена

Подготовьте семечки к сушке . Какой бы способ вы ни выбрали, прежде семечки нужно хорошенько промыть и убрать излишки воды, разложив на полотенце. Иначе они останутся липкими и неприятными наощупь.

. Какой бы способ вы ни выбрали, прежде семечки нужно хорошенько промыть и убрать излишки воды, разложив на полотенце. Иначе они останутся липкими и неприятными наощупь. Сушка на воздухе . Это самый долгий, но и наиболее экономный способ, который займет 2-3 недели. Семечки разложите в один слой на противне, подносе или плоской тарелке, выстланных бумагой и поместите в теплом, сухом и хорошо проветриваемом месте.

. Это самый долгий, но и наиболее экономный способ, который займет 2-3 недели. Семечки разложите в один слой на противне, подносе или плоской тарелке, выстланных бумагой и поместите в теплом, сухом и хорошо проветриваемом месте. Высушивание семян тыквы в духовке . Самый, пожалуй, популярный вариант поскорее заполучить любимое лакомство. Семена выложите в один слой на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. При этом не забывайте почаще перемешивать семечки.

. Самый, пожалуй, популярный вариант поскорее заполучить любимое лакомство. Семена выложите в один слой на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. При этом не забывайте почаще перемешивать семечки. Обжаривание семечек на сковороде . Еще один быстрый способ высушить семена тыквы – это забросить их на сковороду. При этом вы можете добиться высокой степени просушивания семян на среднем огне, а можете просто пожарить их на большом. Но для этого придется постоянно мешать семечки, чтобы они не сгорели.

. Еще один быстрый способ высушить семена тыквы – это забросить их на сковороду. При этом вы можете добиться высокой степени просушивания семян на среднем огне, а можете просто пожарить их на большом. Но для этого придется постоянно мешать семечки, чтобы они не сгорели. Готовка в микроволновке. Если у вас есть микроволновая печь, она облегчит процесс сушки. Возьмите плоскую тарелку, застелите ее бумагой и выложите небольшую порцию семечек. Поставьте тарелку в микроволновку на 2-3 минуты при максимальной мощности.

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