Как отмыть накипь из чайника всего за 5 минут: будет выглядеть как новый

Благодаря этому способу, ваш чайник будет всегда выглядеть, как только из магазина.

Оказывается, что нет ничего проще, чем очистить посуду от ненавистных накипи и налета благодаря подручным средствам и народным методам. Более того, все это сделать можно всего за 5 минут.

Как отмечает prostoway, такую манипуляцию стоит проводить раз месяц для профилактики налет. Однако рецепт при этом использовать не полный, в лишь 1/3 пропорции.

Как отмыть чайник от накипи:

Вам понадобится половинка лимона и, ч.л. соды, 1 литр воды и пять свободных минут. Лимон порежьте кубиками или кружочками, добавьте в воду в чайнике. Также добавьте к лимонной воде 1 ч.л. соды. Вскипятите чайник с ингредиентами, а после и вылейте воду — все! Попрощайтесь с накипью и осадком на д не и стенках чайника. Не забудьте сполоснуть посуду перед дальнейшим использованием.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такие обычные бытовые продукты, как сода и уксус — наиболее эффективная комбинация для удаления жира и грязи из духовки. Простой лайфхак сработает буквально за ночь.