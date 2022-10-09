Чем запастись на случай отключения электроэнергии: очень простой лайфхак

Если у вас в доме будет такой предмет, то внезапная "пропажа" света не принесет дискомфорта

Нынешняя зима для украинцев может быть сложной в плане предоставления коммунальных услуг. На фоне постоянных ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры, в частности электростанциям, стоит задуматься об экономии электроэнергии и возможных внезапных отключениях света.

Как пишет издание Express, в экстренных случаях "пропажи" света поможет один лайфхак. Он не заменит работу автономного генератора, но если электрики не будет пару часов – невероятно выручит. Определенный вид лампочки спасет вас, если вдруг произойдут перебои со светом.

Суть лайфхака: запастись лампочками, которые могут подзаряжаться. Если заблаговременно позаботиться о зарядке аккумулятора, такая лампочка сможет обеспечить свет в доме в течение пары часов. Так вы получите источник света, который не будет зависеть от сети. Да и такая инвестиция поможет сэкономить, ведь заряжать лампу гораздо проще, чем каждый раз покупать новую. Кроме того, она не представляет такой же пожарной опасности, как зажженные свечи. В перезаряжаемых лампочках часто используется светодиодный свет, который не нагревается так сильно, как традиционные лампочки (даже если они горят часами), а также в целом намного более энергоэффективен.

Добавим, что минимальная цена подобных лампочек, согласно данным в сети, стартует от 80 грн. В среднем такая лампочка стоит 200-300 грн. С возможностью зарядки часто продают лампочки для кемпинга, туризма и путешествий, а также похожие используются в саду и на улице.

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