Два простых продукта быстро и легко очистят духовку от жира: суперпростой лайфхак

На помощь в уборке придут подручные средства, которые есть на каждой кухне

При уборке на кухне важно уделить внимание не только посуде, которую нужно отмыть от жира, нагара и остатков еды, а и состоянию духового шкафа. Многие забывают про этот бытовой прибор, хотя лучше всего проводить очистку "по-свежему".

Как пишет издание Express, лайфхак с подручными средства поможет добиться чистоты и сияния в духовке. Все, что вам понадобится, легко найдется в кухонном шкафу. Речь идет о таких простых и дешевых продуктах, их всего два – вода и лимон.

Лимоны полезны не только для добавления в ваше любимое блюдо, но и, как и уксус, это отличное чистящее средство, особенно когда речь идет про очистку духовки. Смесь воды и лимона — отличное домашнее решение для очистки конвекционной духовки.

В чем суть лайфхака:

Просто добавьте воду и лимон в форму для запекания и поставьте ее в духовку. Увеличьте температуру до 180 градусов и дайте пару распространиться по духовке, чтобы смягчить твердые остатки пищи. Оставьте духовку включенной примерно на 15 минут, затем выключите ее, чтобы она остыла, и когда она остынет, протрите внутреннюю часть тканью.

Этот замечательный маленький трюк поможет удалить часть грязи и жира. Более быстрого и легкого способа очистки духовки, пожалуй, не существует.

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