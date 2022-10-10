Зачем натирать душевую кабинку картошкой: неожиданный, но действенный трюк

Объясняем, как удалить весь известковый налет за считанные минуты

Сантехника в ванной комнате обладает таким негативным свойством, как накопления на своей поверхности известнякового налета и других загрязнений. Ранее мы рассказывали, как убрать налет с лейки душа, а теперь поговорим об удалении отложений на стеклянных поверхностях душевой кабинки.

Избавиться от известкового налета в душе можно обыкновенным картофелем, пишет cpykami. Это очень необычный, но рабочий лайфхак для быстрой и легкой уборки в ванной.

Как удалить известковый налет в душевой кабине

Для устранения этой проблемы берем половинку картофеля и просто натираем ею стеклянные поверхности. Затем легко смываем душем. Данная процедура займет всего лишь несколько минут.

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