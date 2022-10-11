Как убрать зловонный запах с ковра: бабушкин лайфхак

"Как вывести запах с ковра?" – пожалуй, самый распространенный вопрос для обладателей ковров

Ковер — это не только украшение любого интерьера, но и способ утепления полов.

Даже после ремонта некоторые решают оставить старый ковер, который за многие года пропитывается не только пылью, но и специфическими запахами. Такую вещь можно не выбрасывать, ведь избавиться от неприятного амбре можно одним простым способом, который придумаши наши бабушки.

Как убрать неприятный запах с ковра

Кроме стандартной чистки ковра нужно обработать его поверхность смесью из 500 мл холодной воды, сока половинки лимона и 10 мл нашатырного спирта. Все компоненты смешиваем, а потом распыляем на ковер. Ждем, когда вещь полностью высохнет, а потом пылесосим его.

Ранее "Телеграф" писал, как убрать затхлый запах из термоса. Неприятный аромат может присутствовать как в новой емкости, так и после эксплуатации.