Где хранить помидоры, чтобы они дольше оставались свежими: и это не холодильник

Простое правило хранения томатов сохранит их сочность и вкус на более долгий срок

Срок годности многих продуктов зависит от того, как и в каких условиях мы их храним. Тот же хлеб нужно хранить правильно, и тогда он долго будет оставаться мягким и не заплесневеет. Многие овощи, фрукты и ягоды не стоит оставлять в холодильнике, хотя большинство из нас привыкли так делать. Это правило действует и для помидора.

О лайфхаке, которые поможет сохранить томаты свежими дольше, пишет издание Express. Этот понятный способ хранения позволит помидорам оставаться вкусными и в меру мягкими в течение долгого времени.

Так, блогерка @goingzerowaste в TikTok в одном популярном видео поделилась, как хранить фрукты и овощи, чтобы они дольше не теряли свежесть. Это не только экологично, но и здорово экономит деньги. Те, кто попробует эти лайфхаки, могут избежать отходов в виде гнилых фруктов и овощей, а значит и новых покупок.

Лайфхак может удивить многих, так как помидоры обычно хранятся в холодильнике. Но блогерка рекомендует хранить помидоры на столешнице. Большинство помидоров продаются или покупаются немного раньше их идеальной зрелости. Когда мы помещаем их в холодильник, это фактически остановит развитие плодов. Кроме того, хранение помидоров в холодильнике может повлиять на их вкус, текстуру и запах. Однако для тех, у кого очень теплый дом или очень спелые помидоры, холодильник может быть спасением.

Также один совет касается зелени. Следует хранить растения в герметичном контейнере. Добавьте тканевую салфетку, чтобы впитать лишнюю влагу.

Говоря о моркови и сельдерее, то эти продукты остаются хрустящими в течение нескольких недель, если их погрузить в воду. А вот брокколи поместите в маленькие горшки с водой, как букет цветов.

Зато — клубнику и ежевику — можно хранить в герметичном контейнере. Чтобы еще больше продлить им жизнь, не стоит их сразу мыть. Тогда как авокадо лучше хранить на полке, прежде чем переместить в холодильник, когда оно созреет.

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