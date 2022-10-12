Как почистить вытяжку не напрягаясь: рецепт чистящего раствора из двух копеечных ингредиентов
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К счастью, чистить вытяжку не так уж и сложно
После чистки кухонной плиты многие хозяйки переходят к вытяжке. Время от времени ее тоже нужно чистить от остатков налипшего жира и других загрязнений. Если затянуть с чисткой кухонной вытяжки, то привести ее в порядок потом будет очень непросто.
Чтобы легко отчистить жир с сетки в домашних условиях и без дорогой "химии", предлагаем воспользоваться более простым и недорогим средством, который можно приготовить своими руками. Нам понадобятся всего 2 компонента — сода и моющее средство для посуды, пишет cpykami.
Как вымыть вытяжку от жира
Насыпаем в чашу треть пачки соды. Добавляем 1 ст. л. любого моющего средства для посуды. Заливаем немного кипятком и размешиваем. Переливаем в тару, в которую помещается вытяжка хотя бы наполовину. Кладем вытяжку в раствор и оставляем на 5-10 минут. Затем старой зубной щеткой чистим вытяжку от грязи. Потом снова подогреваем раствор и окунаем вторую половинку вытяжки, повторяем манипуляции.
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