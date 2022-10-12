Как сэкономить электроэнергию: простой лайфхак с чайником сохранит ваши деньги

Старайтесь не тратить свет попусту, ведь это влетит вам в копейку

Рост цен и инфляция заставляют все больше людей искать пути экономии. Один из хороших способов сделать это, сократить траты электроэнергии. Это можно сделать с помощью отключения некоторых бытовых приборов на ночь, а также простых правил при использовании популярных электроприборов – того же чайника.

Как пишет издание Express, с помощью одного лайфхака можно сэкономить на платежках за электроэнергию. Все, что нужно, правильно пользоваться чайником. Это позволит и электричество сохранить, и ваши деньги.

Мы можем включать чайник по много раз в день. Но лучше поступать немного иначе. Суть лайфхака: наполнять чайник из чашки, чтобы кипятить ровно столько воды, сколько нужно конкретно в этот раз. Так вы сможете заварить напиток, но не использовать больше энергии, чем необходимо.

Кроме того, в целях экономии денег, рекомендуется кипятить чайник один раз в день, сливая лишнюю воду в термос. В течение дня вы сможете брать кипяток оттуда и не возникнет потребности снова включать электроприбор. Термосы могут поддерживать температуру в течении долгого времени, вплоть до 24 часов. Этот способ, к слову, выручит, если вдруг в доме отключат свет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что о способах экономного потребления электроэнергии рассказали в "Киевтеплоэнерго". Они касаются использования холодильника, стиральной машины, утюга и не только.