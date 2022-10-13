Пожелтевшие носки снова станут белоснежными: интересный лайфхак со спиртом

Из-за специфической окраски носки быстро пачкаются

Белые носки — это тот аксессуар в гардеробе, который помогает людям добавить своему образу стиля. Но практически все сталкиваются с тем, что носки такого окраса очень быстро пачкаются, а со временем и желтеют. Если вернуть белизну пожелтевшему белью можно с помощью нашатырного спирта, то в случае с белыми носками можно использовать обычный спирт, или водку.

Для того чтобы справиться с проблемой пожелтевших носков, можно попробовать один интересный способ. Кроме спирта нам пригодится еще и перекись водорода.

Как вернуть белым носкам белизну

Берем кастрюлю и заполняем ее водой. Отправляем носки и ставим посуду на огонь. После закипания отключаем огонь. Добавляем туда по одной столовой ложке обычного спирта (или водку) и перекиси водорода. Оставляем раствор на несколько часов, а потом просто стираем носки как обычно.

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