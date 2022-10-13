Как правильно хранить питьевую воду, чтобы она дольше не портилась

Держать запас воды в доме не сложно, но следует знать, в какой посуде и при каких условиях.

В нынешних непростых условиях, когда возможны перебои с питанием и водой, важно делать запасы. При этом вода имеет не меньшее, а гораздо большее значение для человека, чем еда.

А потому важно сделать некоторый запас этой живительной влаги, а затем периодически его обновлять. Длительное хранение воды имеет свои нюансы, потому что даже в водопроводной воде живут организмы, а значит там есть чему портиться. И при ненадлежащих условиях вода может приобрести неприятный запах, помутнеть, зацвести. Как правильно хранить большой запас воды, вам расскажет "Телеграф".

Правила хранения питьевой воды

Вода, которую вы планируется долго хранить, не должна быть хлорированной или иметь в своем составе какие-то примеси.

Поскольку в большинстве домов вода берется из крана, ее следует подготовить прежде чем ставить на долгое время. Наберите воду из водопровода в незакрытую эмалированную или стеклянную тару и оставьте на ночь – за это время из нее выветрится хлор.

Желательно наливать воду до краев, чтобы между кромкой и крышкой не оставалось воздушного пространства.

После этого емкость с водой можно накрыть крышкой и отправить на долгое сбережение в темное и прохладное место. Температура не должна превышать 30°С.

Кипяченую воду также хранят в эмалированной посуде в накрытом виде.

В какой таре можно хранить воду

Оптимальный вариант для длительного хранения воды – это стеклянная емкость. Если ее герметично закрыть, то вода сможет простоять в ней в течение двух лет и остаться неиспорченной.

Керамическая или глиняная емкость, металлическая бочка или канистра также годятся для сбережения воды. Желательно, чтобы такая тара имела с внутренней стороны эмалированное покрытие – оно не окисляется при взаимодействии с водой.

А вот пластиковые бутылки, несмотря на их удобство, можно использовать с осторожностью лишь для непродолжительного хранения воды, не более шести месяцев. При этом использовать пищевой пластик, к примеру, РЕТ-бутылки. Некачественный пластик может выделять вещества, опасные для здоровья.

Кстати, предусмотрите варианты хранения воды разных объемов: для большого расхода и для разового использования. Чтобы не пришлось ради глотка открывать целую канистру.

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