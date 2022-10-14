Жир и стойкие пятна очень быстро исчезнут: простой лайфхак по очистке противня

Некоторые подручные средства очень пригодятся в уборке кухни

Когда убираетесь на кухне, много усилий приходится тратить на очистку духовки. Особенно сложно бывает справиться с противнем: на него оседает толстыми слоями жир, а еще прилипают остатки еды, которая подгорела. Но один лайфхак поможет вам решить эту проблему.

Чистый противень упростит процесс приготовления и, вероятно, сделает ваши блюда более вкусными. О лайфхаке по очистке противня пишет издание Express. Вам понадобятся лишь те средства, которые уже есть на кухне.

Первый шаг — распылите уксус на противень, предварительно смоченный влажной губкой. Налейте одну чашку уксуса в пульверизатор и распылите его на противень, пока он не станет влажным или не будет равномерно распылен на него.

Второй шаг — повторить и обезжирить. Противень теперь может выглядеть чистым, но стоит повторить манипуляцию с уксусом. Затем положите противень на бок и распылите на каждую сторону обезжиривающее средство, после сотрите излишки.

Этот метод с использованием обычного уксуса эффективен даже против самых стойких пятен. Если хотите добиться еще лучшего эффекта, то можете использовать немного пищевой соды. Ее следует нанести на поверхность перед тем, как опрыскать смесью.

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