Как хранить овощи, чтобы они оставались хрустящими и не вяли: лайфхак для моркови, огурцов и не только

Есть несколько нюансов, которые стоит учитывать при хранении овощей

Купили овощи, а они быстро засохли, почернели или завяли? С такой проблемой сталкивался каждый. Но не беда, всего несколько понятных советов помогут вам научиться правильно хранить морковь, огурцы, сельдерей и другие продукты.

Не все нужно ставить в холодильник, как например, помидоры. Свои правила хранения существуют и для других овощей. Как пишет издание Express, есть лайфхаки, которые помогут сохранить овощи и травы для максимальной долговечности и вкуса. К слову, это поможет избежать пищевых отходов, а значит удастся сэкономить и не тратиться на новые закупки.

Никто не любит сморщенные, размокшие овощи, и первый совет решает эту проблему. Многие люди бросают овощи в шкаф или холодильник. Однако лучше хранить сырые овощи в воде, чтобы они сохранили свой хруст.

Некоторые овощи, такие как морковь, сельдерей или огурец, могут стать мягкими спустя какое-то время. Чтобы избежать этого, просто нарежьте их соломкой и поместите в банку с холодной водой в холодильник. Контейнер должен быть полностью герметичным, чтобы этот способ хранения продуктов работал. Просто не забывайте менять воду каждый день или около того, чтобы поддерживать свежесть. И этот трюк подходит не только для овощей в отличном состоянии. Главный совет: этот лайфхак также помогает оживить овощи, которые уже стали вялыми.

Что касается трав и специй, то они часто могут оказаться забытыми в задней части шкафа, хотя для них есть новое место — морозильник. Свежие травы могут быстро высохнуть, и чтобы их можно было использовать дольше: нарежьте их, положите в формочку для льда с оливковым маслом и заморозьте. Тогда в следующий раз, когда вы будете готовить, у вас будет вкусное растительное масло.

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