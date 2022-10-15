Как удалить пятно с бумаги: на каждую грязь найдется свой метод

Если быстро начать, то можно удалить с бумажной страницы кофе, масло и даже кровь.

Если вы забрызгали чаем или кофе страницу учебника или бросили важные документы на кухонный стол, не заметив на нем жира – не переживайте. Есть несколько способов вывести грязное пятно с бумаги.

Главное в этом случае не откладывать, а действовать как можно быстрее. Тогда влага не успеет впитаться в бумажные волокна, и вы получите лучший результат.

Как удалить пятно с бумаги: лайфхаки

Какой бы способ вы ни выбрали, работать нужно на чистой, сухой и ровной поверхности. Подойдет стол, тумба, табуретка и т.д. А после обработки пятна наложите на страницу с двух сторон бумажное полотенце и придавите на пару часов ровным тяжелым предметом (книгой), чтобы удалить лишнюю влагу и разровнять бумагу.

Пятно на водной основе от кофе, чая и других напитков для начала промокните чистой сухой бумажной салфеткой, сложенной в несколько слоев. Не трите бумагу, а именно промакивайте и следите, чтобы влажное пятно не распространялось дальше. Если цвет не светлеет, слегка намочите бумажное полотенце и еще раз тщательно промокните пятно, пока оно не станет бесцветным. Если это не помогло, сделайте раствор прозрачного столового уксуса в пропорции 1:1 и аккуратно обработайте пятно ватным шариком. Но будьте осторожны, потому что уксус может обесцветить текст на бумаге. Затем снова промокните страницу сухой бумажной салфеткой.

от кофе, чая и других напитков для начала промокните чистой сухой бумажной салфеткой, сложенной в несколько слоев. Не трите бумагу, а именно промакивайте и следите, чтобы влажное пятно не распространялось дальше. Если цвет не светлеет, слегка намочите бумажное полотенце и еще раз тщательно промокните пятно, пока оно не станет бесцветным. Если это не помогло, сделайте раствор прозрачного столового уксуса в пропорции 1:1 и аккуратно обработайте пятно ватным шариком. Но будьте осторожны, потому что уксус может обесцветить текст на бумаге. Затем снова промокните страницу сухой бумажной салфеткой. Масляное и жирное пятно хорошенько промокните с двух сторон бумажным полотенцем. Затем поместите чистое полотенцем, сложенное в несколько слоев, с обеих сторон страницы, а сверху положите тяжелый плоский предмет и оставьте на 1-2 дня. Если пятно не ушло, обильно посыпьте его пищевой содой, прикройте бумажным полотенцем и оставьте еще на день. Повторите процесс, пока пятно не посветлеет или не исчезнет полностью.

хорошенько промокните с двух сторон бумажным полотенцем. Затем поместите чистое полотенцем, сложенное в несколько слоев, с обеих сторон страницы, а сверху положите тяжелый плоский предмет и оставьте на 1-2 дня. Если пятно не ушло, обильно посыпьте его пищевой содой, прикройте бумажным полотенцем и оставьте еще на день. Повторите процесс, пока пятно не посветлеет или не исчезнет полностью. Пятно от крови из-за пореза или носового кровотечения впоследствии может оставить на бумаге бурый или желтый след. Промокните такое пятно ватным тампоном или бумажной салфеткой. Смочите ватный шарик холодной (не теплой!) водой и аккуратно промокните пятно. Вновь промокните влажное пятно сухим ватным шариком. Повторяйте процесс, пока пятно полностью не исчезнет. Если след остался, обработайте его ватой, смоченной 3%-м раствором перекиси водорода.

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