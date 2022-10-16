Зачем класть губку для мытья посуды в лоток стиралки: этот лайфхак удивит своей простотой
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Отсеки для порошка в стиральной машинке легко и просто очистить
При использовании стиральной машины очень важно поддерживать в ней чистоту. Особое внимание стоит уделить отсекам для порошка и кондиционера. Ведь нередко в лотке появляется грязь, плесень и затвердевший стиральный порошок.
Чтобы легко вымыть загрязнения в отсеке стиралки, нам понадобится только губки для мытья посуды и обычный уксус. Об этом пишет cpykami.
Как почистить лоток в стиральной машине
Кладем губки в отсеки и обильно заливаем уксусом. Оставляем на 10 минут, затем промываем. Уксус отлично справится с плесенью и другими загрязнениями, а кухонные губки помогут убыстрить процесс очищения.
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