Зачем класть губку для мытья посуды в лоток стиралки: этот лайфхак удивит своей простотой

Отсеки для порошка в стиральной машинке легко и просто очистить

При использовании стиральной машины очень важно поддерживать в ней чистоту. Особое внимание стоит уделить отсекам для порошка и кондиционера. Ведь нередко в лотке появляется грязь, плесень и затвердевший стиральный порошок.

Чтобы легко вымыть загрязнения в отсеке стиралки, нам понадобится только губки для мытья посуды и обычный уксус. Об этом пишет cpykami.

Как почистить лоток в стиральной машине

Кладем губки в отсеки и обильно заливаем уксусом. Оставляем на 10 минут, затем промываем. Уксус отлично справится с плесенью и другими загрязнениями, а кухонные губки помогут убыстрить процесс очищения.

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