Простой способ очистить подошву утюга: вам понадобится один нестандартный продукт

Легкий метод удаления известкового налета с утюга, все дело в необычном средстве

Накипь может образовываться не только в чайнике, которую легко убрать с помощью подручных компонентов. На утюге тоже со временем появляются отложения, а из-за нагара бытовым прибором невозможно пользоваться. Есть простое и доступное решение проблемы.

О лайфхаке по очистке подошвы утюга пишет издание Express. Нагар и отложения сойдут мгновенно. Понадобится один единственный ингредиент: таблетки парацетамола. Так что это достаточно бюджетный способ.

Как очистить утюг с помощью парацетамола

Выполните эти простые действия. Все максимально просто. Итак:

Сначала убедитесь, что утюг горячий. Затем протрите утюг парацетамолом. Это можно сделать с помощью салфетки или же пинцета. Трите, пока пятна не исчезнут. Готово – поверхность утюга выглядит, словно новая.

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