Как часто нужно стирать свитер, чтобы он не выцвел и не сел: "правила", которые нужно соблюдать

Благодаря этим лайфхакам, ваши свитера будут всегда как новые.

Маст-хэв на холодные поры года, который сможет согреть в любую погоду — это теплый свитер. Кстати о самых актуальных их фасонах в сезоне 2022/2023, мы уже писали ранее. А сегодня мы хотим рассказать вам, как за ними правильно ухаживать, стирать и сушить, чтобы они не растягивались, не "садились" и не выцветали.

Во-первых, если вы надели какой-то из своих свитеров уже трижды, то его уже пора отправлять в стирку, сообщает Ukr.Media. Если продолжать носить его дальше, то он начнет впитывать в себя неприятные запахи и микробов появится еще больше.

Как правильно стирать и сушить свитера

Совет первый — обязательно изучите этикетку на трикотажных изделиях, чтобы узнать при какой температуре желательно свитер стирать.

Второе — в идеале нужно приобрести специальный порошок для трикотажа.

Третье — стирать свитера нужно в деликатном режиме.

Четвертое — чтобы сохранить цвет любимого свитера можно использовать морскую соль. Ее нужно добавить вместо кондиционера (достаточно 1 колпачка).

Чтобы вернуть прежнюю форму растянутому свитеру — нужно на ночь замочить его в холодной воде с колпачком кондиционера.

Для сушки и хранения трикотажа не стоит использовать вешалки — они будут вытягивать плечи изделия.

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